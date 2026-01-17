Guayaquil: Seis muertos en horas desafían la "ofensiva total" del gobierno ecuatoriano

Al menos seis muertes violentas en menos de doce horas se registraron en la ciudad costera de Guayaquil, capital de la provincia ecuatoriana del Guayas, una de las tres a las que el Gobierno de Daniel Noboa ha desplegado miles de militares para combatir la inseguridad.

Anoche, en el centro de Guayaquil, tres hombres fueron asesinados a tiros cuando iban en un vehículo.

Una de las víctimas tenía antecedentes penales por asociación ilícita, según la Policía, que levantó en el lugar indicios balísticos de armas cortas y fusiles.

Otras tres personas fueron asesinadas en la zona del Guasmo, un hecho que ocurrió luego de que pasara por el lugar un patrullero, confirmó el jefe de Policía del Distrito Sur, Antonio Vinueza.

Las investigaciones apuntan a disputas entre estructuras criminales por el control del microtráfico, extorsión, rutas internas y zonas de refugio, indicó la televisión Teleamazonas.

El despliegue masivo de más de 10.000 efectivos militares busca reforzar el control territorial y confrontar a los Grupos Armados Organizados. (FOTO: EFE)

Desplazamiento militar

Los hechos violentos en Guayas no han parado pese a que avanza el despliegue de miles de militares para reforzar la seguridad en esa provincia, así como en la de Los Ríos y en la de Manabí, en la fase de operaciones denominada como 'Ofensiva Total'.

Dicha fase contempla el despliegue masivo de más de 10.000 militares, distribuidos estratégicamente para reforzar el control territorial y combatir de manera frontal a las organizaciones criminales, según la Presidencia.

De acuerdo con el Ejército, este despliegue forma parte de las acciones del Estado para combatir a los Grupos Armados Organizados (GAO) y fortalecer el control territorial.

El viernes, Noboa dispuso que los ministerios del Interior y Defensa Nacional analicen y de ser procedente emitan las resoluciones mediante las cuales "declaren una situación de emergencia, orientada a la adquisición de los bienes y servicios que estimen adecuados para la defensa, la protección interna y el mantenimiento del orden público".

A pesar de la declaración de "conflicto armado interno" por el presidente Daniel Noboa y la implementación de estados de excepción, Ecuador cerró 2025 con un alarmante récord de alrededor de 9.300 homicidios. (FOTO: EFE)

Estado de excepción

El pasado 31 de diciembre, Noboa declaró un nuevo estado de excepción, por 60 días, en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos.

Además, incluyó a los municipios de La Maná, de la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, de Bolívar.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa para intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, que han sido denominadas como "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.