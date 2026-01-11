La Armada de Ecuador incautó cuatro embarcaciones presuntamente utilizadas para introducir droga en buques mercantes que tienen como destino Europa, durante una operación ejecutada en la zona del Golfo de Guayaquil.

En las lanchas, los marinos también encontraron siete chalecos con placas balísticas, cerca de 2.500 municiones, cinco granadas, ocho motores fuera de borda, equipos de comunicación, armas, cartuchos y alimentadoras.

La Armada y la Policía han intensificado los operativos en esa zona, frecuentada por bandas criminales que buscan apoderarse de las rutas para introducir cada vez más droga en los cargamentos que van hacia Norteamérica y Europa, evitando los controles que se realizan en los puertos.

LEER ARTICULO COMPLETO