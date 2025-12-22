Indignante: Hospital entregó cuerpo de bebé en caja de cartón a madre indígena en Ecuador

Una madre indígena recibió el cuerpo de su bebé fallecida en una caja de cartón tras salir del Hospital General de Macas, en la provincia ecuatoriana de Morona Santiago, un hecho que generó indignación pública y derivó en la separación del director del recinto.

Se trata de Yawa Sumpa Puar Alexandra, integrante de la comunidad indígena achuar, quien el 29 de noviembre recibió a su hija de apenas un mes de vida sin que el hospital le entregara un ataúd, según consignó la BBC. La lactante había ingresado la noche anterior al recinto asistencial por un problema respiratorio y falleció horas después.

Desde el hospital le indicaron a la madre que debía conseguir un féretro por sus propios medios, pero debido a la falta de redes de apoyo en la ciudad, sus escasos recursos económicos, y las dificultades del idioma, la mujer no logró obtener ayuda.

Pese a haber salido a buscar apoyo en los alrededores del hospital, cuando regresó encontró el cuerpo de su hija dispuesto en una caja de cartón, preparada por personal de salud. Sin más que hacer, la mujer tomó la caja y se fue hasta el centro de la ciudad para acceder al transporte público y posteriormente iniciar un viaje de cerca de tres horas hasta la ciudad de Taisha, lugar desde donde parten avionetas hacia la zona amazónica donde se ubica su comunidad.

Posteriormente, fue la municipalidad de esa localidad la que gestionó un ataúd y el vuelo para el retorno de la madre junto a su hija.

"¿Cómo es posible que le dejen marchar así, con un bebé muerto en un cartón? Es doloroso ver la forma en que nos tratan. Es indignante y muy triste porque somos humanos", señaló al medio mencionado un integrante de la comunidad achuar que auxilió a la madre y tomó la fotografía que se difundió en redes sociales.

La imagen provocó una ola de reacciones de rechazo y cuestionamientos al actuar del hospital. Ante ello, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador informó la separación de la máxima autoridad del Hospital General de Macas por la "inapropiada entrega del cuerpo" de la menor y anunció el inicio de una auditoría interna.