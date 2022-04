Luz verde en Ecuador a negociar acuerdo comercial con China

El Gobierno de Ecuador recibió la luz verde del Comité de Comercio Exterior para comenzar a negociar un acuerdo comercial con China, a la vez que insiste en acelerar las conversaciones con Estados Unidos para un tratado similar y desiste de sentarse a negociar con Rusia.

Así lo confirmó este martes el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, en una reunión con empresarios de la Cámara Española de Comercio de Quito, en la que se mostró optimista en el potencial del país para doblar el valor de las exportaciones ecuatorianas a España.

Después de que el Comité de Comercio Exterior de Ecuador autorizara el lunes al Ejecutivo a iniciar las negociaciones del tratado de comercio con China, Prado apuntó que será una negociación "complicada", no tanto por parte del gigante asiático sino por las reticencias que puede despertar en ciertas industrias ecuatorianas.

"Son varias industrias que están muy bien identificadas y con las que tenemos que tener mucho cuidado para tener un buen acceso a mercados sin que esto implique una amenaza para ellas", advirtió.

El ministro indicó que el proceso de negociación con Washington para tener también un acuerdo comercial "es más lento, porque en EE.UU. están mirando más hacia dentro".

El titular de la cartera de Comercio Exterior advirtió que China está a punto de adelantar a Estados Unidos como principal destino de las exportaciones ecuatorianas no petroleras, pues las ventas al mercado chino sumaron 3.600 millones de dólares en 2021, frente a los 3.900 millones del mercado estadounidense.

"Por eso le dijimos a Estados Unidos que necesitábamos un acuerdo comercial. De lo contrario, el próximo año China será nuestro primer socio comercial y nosotros tenemos que ser pragmáticos y vender a quien nos quiere comprar", aclaró.

Sobre Rusia, que es el tercer destino de las exportaciones de Ecuador con más de 1.000 millones de dólares en 2021, el responsable de Comercio Exterior explicó que la intención del país era también comenzar a negociar un acuerdo comercial que, "por razones lógicas", ya no va a ocurrir.

"No debemos hacerlo. Eso se cayó ya, pero un acuerdo comercial hubiese sido tremendamente importante para nosotros, pero no lo vamos a hacer porque no vamos a poner a ningún valor por debajo de los temas comerciales. No podemos avanzar con un acuerdo comercial en esas condiciones", afirmó.