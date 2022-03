Biden anunció el cierre del espacio aéreo de EEUU a las aerolíneas rusas

El presidente estadounidense, Joe Biden, reveló este martes su decisión de cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos a las aerolíneas rusas, como han hecho también la Unión Europea (UE) y Canadá.

El anuncio de Biden desató una ovación de los legisladores que asistieron a su primer discurso sobre el estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso de EE.UU., que comenzó a las 23:00 horas de Chile.

"Nos uniremos a nuestros aliados y cerraremos el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, para aislar aún más a Rusia y asfixiar todavía más su economía", aseguró el mandatario.

Together with our allies, we are providing support to the Ukrainians in their fight for freedom.



Military assistance. Economic assistance. Humanitarian assistance.



And we will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and to help ease their suffering. — President Biden (@POTUS) March 2, 2022

"A lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta lección: cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, provocan más caos. Siguen avanzando. Y los costos y amenazas para EE.UU. y el mundo siguen creciendo", dijo el mandatario.

Biden defendió que la OTAN y la diplomacia estadounidense "importan", y acusó a Putin de "rechazar los intentos diplomáticos" por la paz y de lanzar una invasión "premeditada y no provocada".

"Él pensó que Occidente y la OTAN no responderían. Y pensó que podría dividirnos aquí, en casa. Putin se equivocó. Estábamos preparados", aseguró.

President Putin thought he could roll into Ukraine — and the world would roll over.



Instead, he met a wall of strength he never imagined.



He met the Ukrainian people. — President Biden (@POTUS) March 2, 2022

Biden también afirmó que su país perseguirá los crímenes de los oligarcas rusos y que para ello el Departamento de Justicia está formando un grupo de trabajo.

"Nos estamos uniendo a nuestros aliados europeos para encontrar y decomisar vuestros yates, vuestros apartamentos de lujo, vuestros aviones privados", dijo Biden, dirigiéndose a los oligarcas rusos, en su primer discurso sobre el estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso de EE.UU.

"We, the United States of America, stand with the Ukrainian people."

— @POTUS pic.twitter.com/SgnpZ5KKAO — The White House (@WhiteHouse) March 2, 2022

El mandatario alabó además la "valentía del pueblo ucraniano", y reiteró que Estados Unidos no enviará tropas a combatir, pero que sí está listo para "defender cada pulgada de territorio" de los países miembros de la OTAN.

.@POTUS: "The U.S. Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of Russian oligarchs. We are joining with our European allies to find and seize your yachts, your luxury apartments, your private jets.” pic.twitter.com/IgtLBWGVDz — The White House (@WhiteHouse) March 2, 2022

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó este lunes que para Washington no era fácil tomar esa decisión, que con toda seguridad provocará una medida recíproca por parte de Moscú, porque muchos vuelos de sus aerolíneas "vuelan sobre Rusia para ir a Asia".

Este lunes Rusia cerró su espacio aéreo a los vuelos de 36 países, entre ellos todos los de la Unión Europea y Canadá, en respuesta a la misma medida adoptada por estos Estados tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, según informó la Agencia Federal de Transporte Aéreo (Rosaviatsia).

Las medidas europeas en represalia por la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero contra Ucrania han obligado a la aerolínea rusa Aeroflot a suspender todos sus vuelos a Europa y a sus países vecinos hasta los próximos meses de marzo o mayo.

También ha cancelado sus vuelos a varios de sus destinos en Estados Unidos y Latinoamérica, dado que el cierre del espacio aéreo europeo y canadiense obliga a sus aviones a dar un gran rodeo.