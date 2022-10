Biden ordenó "perdonazo" a todos los condenados a nivel federal por posesión de marihuana

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, perdonará a todos los condenados a nivel federal por posesión de marihuana a través de una orden ejecutiva, anunció este jueves la Casa Blanca.

"Enviar a personas a la cárcel por posesión de marihuana ha cambiado demasiadas vidas, por una conducta que es legal en muchos estados. Eso es antes de abordar las claras disparidades raciales en torno al enjuiciamiento y la condena. Hoy, comenzamos a corregir estos errores", dijo Biden a través de sus redes sociales.

As I’ve said before, no one should be in jail just for using or possessing marijuana.



Today, I’m taking steps to end our failed approach. Allow me to lay them out.