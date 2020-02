Caos en el recuento retrasa los resultados del caucus demócrata en Iowa

El Partido Demócrata de Iowa, en la región Medio Oeste de EE.UU., anunció la noche de este lunes "inconsistencias" en el recuento de los caucus en ese estado que retrasan de forma indeterminada la proclamación de los resultados y del ganador.

"Hemos hallado inconsistencias en la transmisión de tres tandas de resultados", explicó una portavoz de los demócratas en Iowa, Mandy McClure, quien descartó que se trate de un "hackeo o una intromisión" en el sistema.

McClure explicó que, "además de los sistemas informáticos para introducir los resultados, estamos utilizando fotografías de los resultados y pruebas en papel para asegurarnos de que todos los resultados coinciden".

El partido avisó de que "informar de los resultados tomará tiempo", sin dar detalles de cuándo se anunciarán.

En un principio los resultados se esperaban alrededor de las 22.00 hora local del lunes (01.00 del martes hora chilena).

The Iowa Democratic Party is the only source for caucus results. Visit https://t.co/m4fCWbdCGk to view the caucus results! #IACaucus #IowaCaucuses https://t.co/Z7a4VffMf2

La campaña del ex vicepresidente Joe Biden, sobre el papel uno de los favoritos en la contienda, envío una carta al Partido Demócrata de Iowa denunciando "fallos por todo el estado" y reclamando que no se publiquen resultados ahora.

"Consideramos que las campañas merecen una explicación completa e información relevante sobre los métodos de control de calidad que se están utilizando (para el recuento), y una oportunidad para responder, antes de que se publique ningún resultado oficial", sostuvo.

Por su parte, el senador Bernie Sanders, otro de los favoritos, ironizó ante sus seguidores sobre su confianza en que el partido publique los resultados "en algún momento".

Como Sanders, los principales candidatos optaron por dirigirse a sus seguidores sin esperar los resultados, que no saben cuando se conocerán.

I'm speaking live in Des Moines as we await results of the Iowa Caucus. Thank you so much to all those who came out to support our campaign today! https://t.co/ElGWNAdTJ9