Un niño de 10 años se convirtió en un héroe local en Kigston, Estados Unidos, kluego de rescatar de una piscina a su mamá que sufría de un ataque de epilepsia. En las imágenes se puede ver que el niño no dudó en lanzarse para evitar que su mamá se ahogara. "Me asusté más que nunca, no había tenido tanto miedo antes", dijo. Luego de unos segundos llegó su padre para ayudar a sacar a la mujer de la piscina. El departamento de Policía de Kingston otorgó un premio a Gavin por su valentía.

