"Paseo de la Fama Presidencial": Trump instaló placas que ridiculizan a sus antecesores

Donald Trump ordenó instalar "placas informativas" bajo los retratos de expresidentes en la Casa Blanca, y utilizó dichos textos para criticar y ridiculizar a Barack Obama y Joe Biden.

La prensa pudo observar este miércoles, por primera vez, las inscripciones en lo que Trump denominó "Paseo de la Fama Presidencial": una galería de retratos instalada en septiembre pasado en la columnata del Ala Oeste de la Casa Blanca.

La inscripción dedicada al gobernante 2021-2025, quien venció a Trump en las elecciones de 2020, afirma que "el dormilón Joe Biden fue, por lejos, el peor presidente en la historia de Estados Unidos".

La imagen que correspondería a Biden, colgada en septiembre, es, sin embargo, una fotografía de un bolígrafo automático, en alusión a que Trump considera que su antecesor no sabía lo que firmaba.

La placa de Obama (2009-2017) lo menciona con su nombre completo, "Barack Hussein Obama", y lo describe como "una de las figuras políticas más divisivas de la historia de Estados Unidos".

En cuanto a Bill Clinton (1993-2001), reconoce su "excelente" gestión económica, "a pesar de sus escándalos" y recuerda que su esposa, Hillary Clinton, perdió las elecciones contra Trump en 2016.

Sobre el republicano Ronald Regan (1981-1989), afirma que "ganó la Guerra Fría" y que "era un fan del presidente Donald J. Trump mucho antes de la histórica campaña del presidente Trump a la Casa Blanca (sic)".

Esta galería es uno de los muchos cambios que Trump ha ordenado en la Casa Blanca para dejar su huella, siendo el más significativo la construcción -en marcha- de un gran salón de baile, que implicó la demolición de la histórica Ala Este de la mansión presidencial.