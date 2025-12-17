Cadena nacional: Trump hizo exultante autoevaluación y no habló sobre Venezuela

Donald Trump dio este miércoles un discurso desde la Casa Blanca dirigido a la nación estadounidense, que fue seguido con alta expectación en todo el continente americano -probablemente también fuera-, pero que finalmente no incluyó gandes anuncios.

La alocución comenzó pasadas las 23:00 horas de Chile (21:00 en Washington) y en un contexto regional marcado por la tensión creciente entre el Estados Unidos y la dictadura de Nicolás Maduro.

El nerviosismo aumentó cuando, durante la tarde del miércoles, el periodista ultraconservador Tucker Carlson aseguró tener información de que Trump usaría esta cadena nacional para declararle la guerra al régimen.

En las horas siguientes -previo al discurso de la noche- el propio Trump declaró ante la prensa su intención de recuperar los derechos petroleros arrebatados por Caracas a Estados Unidos, mientras Maduro hizo una proclama de "no a la guerra" tras haber conversado, durante la jornada, con el secretario general de la ONU, António Guterres.

En el esperado discurso, sin embargo, el republicano simplemente omitió el asunto, y se limitó a destacar de manera copiosa los éxitos "históricos" de su Administración, que contrastó una y otra vez con la de Joe Biden.

Con énfasis en lo económico, defendió su ofensiva arancelaria contra todo el mundo, que -aseguró- se ha traducido en un aumento de los ingresos de Estados Unidos, aumento de los puestos de trabajo y de los salarios privados, y reducción del precio de artículos de primera necesidad, como los alimentos y los combustibles.

En lo referente a la cuestión migratoria, dijo que "la invasión de la frontera fue lo peor de la Administración Biden", pero con él "ya no (ocurre) más", y gracias a ello están aumentando también los "trabajos para nacidos en Estados Unidos" y está bajando el precio de los arriendos, entre otros avances que están haciendo al país "grande otra vez".

El principal anuncio de su intervención fue un bono de 1.776 dólares -cifra alusiva a los 250 años de la independencia estadounidense- para más de un millón de militares. Y eso fue todo.