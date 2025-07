Caso Epstein: Trump ordenó divulgar testimonios y demandará al Wall Street Journal

Donald Trump dijo haber ordenado a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que divulgue los testimonios del gran jurado que acusó al magnate Jeffrey Epstein de tráfico sexual de menores.

"Basándome en la ridícula cantidad de publicidad dada a Jeffrey Epstein, le he pedido a la fiscal general Pam Bondi que presente todos y cada uno de los testimonios pertinentes del gran jurado, sujeto a la aprobación de la corte. Esta ESTAFA, perpetuada por los demócratas, debe terminar, ¡ahora mismo!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

La orden de Trump a Bondi tiene lugar en momentos en que el escándalo del pedófilo resurge en EE.UU., después de que el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ) concluyeran, en una investigación, que el magnate no tenía una "lista de clientes" famosos a los que chantajeaba.

El FBI y el DOJ también confirmaron la muerte por suicidio de Epstein -desmintiendo así la teoría conspiranoica de que había sido asesinado para proteger a sus conocidos- y anticiparon que no publicarían más pesquisas del caso.

Los simpatizantes más acérrimos del movimiento Make America Great Again (MAGA) quedaron insatisfechos con los hallazgos de dicha investigación, pues Trump, Bondi y el subdirector del FBI, Dan Bongino, prometieron antes del comienzo de esta Administración revelar "la verdad" sobre el caso.

Trump había prometido en campaña publicar la mencionada "lista de clientes", una supuesta agenda de cómplices de Epstein que incluiría a celebridades y políticos influyentes, y que ha sido durante años el centro de numerosas teorías de conspiración en círculos de la ultraderecha, que ahora se sienten traicionados.

El cierre del caso por parte de la Fiscalía y el FBI se produjo, además, después de que Elon Musk denunciara, sin pruebas y tras abandonar el Gobierno, que Trump aparece en ese supuesto listado.

Ayer jueves, The Wall Street Journal publicó el contenido de una supuesta carta escrita por Trump a Epstein que contenía varias líneas de texto mecanografiado enmarcadas por el contorno de una mujer desnuda dibujada por el hoy gobernante.

Exclusive: For Jeffrey Epstein’s 50th birthday, friends created a book of bawdy letters. One was from Donald Trump. https://t.co/rMDUnRHwo4