Equipo de Trump acusó a la Unión Europea de injerencia electoral en EEUU

La campaña del candidato republicano a la presidencia de EEUU, Donald Trump, acusó este lunes a la Unión Europea (UE) de intentar interferir en las elecciones estadounidenses, después de que Bruselas advirtiera que vigila la difusión de mensajes de odio en la red social X, poco antes de que su propietario, Elon Musk, emitiera una entrevista con el exmandatario.

"La Unión Europea debería ocuparse de sus propios asuntos en lugar de intentar interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos", dijo en un mensaje en X Steven Cheung, vocero del republicano.

"Seamos muy claros: la Unión Europea es enemiga de la libertad de expresión y no tiene autoridad de ningún tipo para dictar cómo hacemos campaña", recalcó.

Cheung culpó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, del hecho que "una organización extranjera no democrática se sienta lo suficientemente envalentonada para decirle a este país lo que debe hacer".

Según el portavoz, las autoridades comunitarias saben que si Trump gana en noviembre "Estados Unidos ya no se dejará estafar porque utilizará de forma inteligente los aranceles y renegociará los acuerdos comerciales para poner a Estados Unidos primero".

Cheung respondió así al comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, quien avisó este lunes a Musk que Bruselas vigila en X la publicación de contenido que incita al odio y le recordó, de cara a la entrevista de este lunes por la noche con Trump, que no está exento de cumplir la ley.

"Estamos monitoreando los riesgos potenciales en la Unión Europea asociados a la diseminación de contenido que pueda incitar a la violencia, al odio y al racismo en conjunción con grandes eventos políticos y sociales en todo el mundo, incluyendo debates y entrevistas electorales", dijo Breton.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales el verano pasado, Bruselas ha abierto investigaciones a X por la propagación de contenido ilegal en la UE, y sobre la efectividad de las medidas que están tomando para frenar la desinformación.

Según Breton, "cualquier efecto negativo" en la UE que pudiera atribuirse a un incumplimiento de la legislación europea por parte de X será relevante en el expediente abierto de Bruselas a esta red social, que puede culminar en multas de hasta el 6% de la facturación anual de la plataforma a nivel global.

