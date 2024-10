Musk ya dio dos premios de un millón de dólares a votantes pese a los avisos judiciales

El multimillonario y propietario de la red social X, Elon Musk, ha concedido otros dos premios de un millón de dólares a votantes registrados para los comicios presidenciales en los estados de Michigan y Wisconsin, a pesar de que la Justicia de EE.UU. le ha advertido que esos pagos podrían violar la ley electoral.

Según informa la cadena CNN, estos son los primeros obsequios del denominado "súper PAC pro-Donald Trump" después de que el miércoles se conociera la noticia de que el Departamento de Justicia había advertido que estos sorteos "diarios" podrían violar las leyes electorales federales que prohíben el pago a los votantes registrados.

Un Comité de Acción Política (PAC en inglés) y un súper PAC son organizaciones privadas que tienen el propósito de ayudar o influir en las elecciones y alentar o desanimar la adopción de ciertas leyes en EE.UU. mediante la inversión de dinero.

El dueño de X y consejero delegado de Tesla y SpaceX prometió el pasado fin de semana dar hasta un millón de dólares diario, de forma aleatoria y hasta el día de las elecciones, a votantes de Arizona, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Míchigan, Nevada o Wisconsin.

Según CNN, Musk, tras lanzar el sorteo del súper PAC, había nombrado a un ganador cada día, hasta el pasado miércoles, cuando no se anunció ninguno. No obstante, se han hecho públicos dos ganadores el jueves en X, la plataforma de redes sociales que posee Musk.

Andy from Holly Springs, NC received $1M for signing our petition to support the Constitution, which just surpassed 1 MILLION Signatures



Every day until Election Day, a person who signs will be selected to earn $1M as a spokesperson for America PAC



