Trump a Macron en la Casa Blanca: "Seamos fuertes, estemos unidos"

Donald Trump agradeció este martes al presidente francés, Emmanuel Macron, por su "firme colaboración" en la reciente operación militar en Siria (a raíz del presunto ataque químico de Bachar al Asad) y señaló que es el momento "ser fuertes y estar "unidos".

"Presidente Macron, pueblo de Francia, de Estados Unidos, ahora es el momento de la fortaleza. Así que seamos fuertes, estemos unidos", dijo Trump tras recibir al mandatario galo y su esposa, Brigitte, formalmente en la Casa Blanca.

"Junto con nuestros amigos británicos, Estados Unidos y Francia recientemente tomaron acciones decisivas en respuesta al uso de armas químicas por parte del régimen sirio. Quiero agradecer personalmente al presidente Macron, a las fuerzas armadas francesas y al pueblo francés por su firme colaboración", manifestó el líder estadounidense.

"Juntos derrotaremos el terrorismo"

Estados Unidos ejecutó el pasado 13 de abril, junto con Francia y el Reino Unido, un ataque sobre Siria en el se lanzaron 105 misiles sobre tres presuntas instalaciones gubernamentales en las que se producían y almacenaban armas químicas.

Macron es el primer presidente homenajeado con una visita y cena de Estado en los 15 meses que lleva Trump en el poder, y se espera que en sus contactos hablen sobre los planes estadounidenses respecto al acuerdo nuclear con Irán, la situación en Siria y la relación comercial entre EE.UU. y la Unión Europea.

"Juntos derrotaremos el terrorismo. Juntos nos desharemos de armas de destrucción masiva en Corea del Norte o Irán (...). Juntos, construiremos un multilateralismo más fuerte", subrayó Macron, en unas breves declaraciones.

El presidente francés llegó ayer a Washington, y mantendrá, además de las reuniones con Trump, visitará el Departamento de Estado. Mañana miércoles dará un discurso ante el Congreso.

Trump es el primer inquilino de la Casa Blanca en décadas que no acogió una visita de Estado en su primer año en el poder, y su opción por Macron ilustra la relación pragmática que ha mantenido con ese líder europeo.

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN