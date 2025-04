Trump acusó a Zelenski de iniciar una guerra que no podía ganar

Donald Trump acusó este lunes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de haber iniciado una guerra "que no podía ganar" contra Rusia.

En declaraciones desde el Despacho Oval, Trump afirmó: "(Zelenski) siempre está buscando comprar misiles. Escuchen, cuando uno empieza una guerra, debe saber que puede ganarla".

Sin embargo, minutos antes había señalado a Putin como responsable de la invasión a Ucrania en febrero de 2022 y, aún así, criticó a Zelenski y a Joe Biden por "prolongar" el conflicto: "Todos tienen la culpa", filosofó.

Estas palabras llegan tras el reciente bombardeo ruso en Sumi, que dejó 35 muertos y 117 heridos: Trump lo calificó como un "error", aunque matizó que el verdadero error fue "permitir que esta guerra ocurriera".

#russia attacked #Sumy with ballistic missiles with cluster munitions



the strike took place in the city center



34 #dead and 117 #injured, including 15 children



and this on the day when people celebrate #PalmSunday... pic.twitter.com/aZVX9CJ6ea