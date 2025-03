Trump crea una Reserva Estratégica de Criptomonedas y Activos Digitales

El presidente Donald Trump creó este jueves mediante orden ejecutiva una Reserva Estratégica de Criptomonedas y una Reserva de Activos Digitales, el día antes de su cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca.

La orden ejecutiva surge luego de que el pasado domingo adelantara que crearía una reserva estratégica de criptomonedas que incluirá a bitcoin, Solana y XRP, entre otras.

El documento indica que es política de Estados Unidos establecer una Reserva Estratégica de Bitcoin que pueda "servir como una cuenta segura para la gestión ordenada y estratégica de otras tenencias de activos digitales del país y que el secretario del Tesoro deberá establecer una oficina para administrarlas".

En su publicación del domingo, Trump indicó que ordenaría al Gobierno acumular bitcoin, ethereum y otros tres tokens, lo que provocó reacciones negativas de la industria de criptomonedas.

Poco después de la firma de la orden ejecutiva, David Sacks, el zar de la Casa Blanca para inteligencia artificial y criptomonedas, explicó en su página de X que la Reserva se capitalizará con bitcoins propiedad del gobierno federal que hayan sido confiscados como parte de procedimientos de decomiso de activos penales o civiles, lo que significa 'que no les costará ni un centavo a los contribuyentes'.

Just a few minutes ago, President Trump signed an Executive Order to establish a Strategic Bitcoin Reserve.



The Reserve will be capitalized with Bitcoin owned by the federal government that was forfeited as part of criminal or civil asset forfeiture proceedings. This means it…