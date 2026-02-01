Trump cree que Cuba buscará un "trato" con EE.UU. y confía en que "volverá a ser libre"
El republicano impondrá aranceles a los países que envíen petróleo a la isla, lo que, según México -uno de los suministradores-, puede desatar una crisis humanitaria.
Sin embargo, "no tiene por qué haberla. Creo que probablemente (desde La Habana) vendrán a nosotros", respondió el mandatario norteamericano.
Trump reiteró que Cuba está en "una situación muy mala" desde la captura de Maduro y, a la vez, calificó de "muy buena" a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ya que -según él- accedió a no enviar más petróleo a la isla.