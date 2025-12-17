Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump defendió a jefa de gabinete tras decir que tenía "personalidad de alcohólico"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La Casa Blanca se alineó para señalar que la revista Vanity Fair manipuló las respuestas de Susie Wiles para perjudicar al equipo del mandatario.

El periodista Chris Wipple señaló que "todo esta grabado" y "no hay ni un solo hecho ni afirmación que hayan cuestionado en el artículo".

Trump defendió a jefa de gabinete tras decir que tenía
 EFE (Referencial)
El presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió a su jefa de gabinete, Susie Wiles, en una entrevista exclusiva con The New York Post el martes, diciendo que ella tenía razón al decirle a Vanity Fair que él tiene una "personalidad de alcohólico" y que confía en que Wiles continuará en su puesto.

"No lo leí, pero no leo Vanity Fair, pero ella ha hecho un trabajo fantástico", dijo Trump al Post.

El republicano para reafirmar el apoyo a su jefa de gabinete recalcó que: "No, ella quiso decir eso, yo no bebo alcohol. Todo el mundo lo sabe, pero he dicho a menudo que si lo hiciera, tendría muchas posibilidades de ser alcohólico".

Antes de la reacción de Trump, Wiles había dicho que "el artículo publicado temprano esta mañana es una pieza engañosamente elaborada" que la ataca a ella y "al mejor presidente, al mejor personal de la Casa Blanca y al mejor gabinete de la historia".

"Se ignoró un contexto significativo y se omitió gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente. Supongo, después de leerlo, que esto se hizo para crear una narrativa caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo", agregó.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, opinó del tema que era "obvio" que Vanity Fair había manipulado las imágenes y las declaraciones para "perjudicar" al equipo de la Casa Blanca.

Finalmente, el periodista Chris Whipple dijo en una entrevista que "todo está grabado y que "no hay ni un solo hecho ni afirmación que hayan cuestionado en el artículo".

