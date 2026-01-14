Mientras visitaba una planta de ensamblaje de vehículos Ford en Detroit, Donald Trump le mostró el dedo medio y le dijo "fuck you" a un trabajador que lo llamó "protector de pedófilos".

Un video difundido por el portal TMZ muestra al republicano caminando por la planta y respondiendo de modo grosero al hombre, que lo increpa desde un estacionamiento aludiendo a su antigua amistad con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein y al eventual conocimiento que pudo tener de sus crímenes.

El sujeto, TJ Sabula, de 40 años, contó a The Washington Post que fue suspendido debido al impasse, pero no se arrepiente de nada: "No siento que el destino te mire con frecuencia, y cuando lo haga, más vale que estés listo para aprovechar la oportunidad", reflexionó.

Consultada la Casa Blanca, dijo que la reacción del mandatario "fue la apropiada".

