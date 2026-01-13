Trump llama "cretino" al presidente de la Reserva Federal y anticipa su salida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar duras críticas contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a quien calificó de "cretino" y aseguró que "se irá pronto", pocos días después de que el Gobierno federal abriera una investigación penal en su contra.

El mandatario ha cuestionado de forma reiterada la gestión de Powell, especialmente por su política de tasas de interés.

Durante un discurso en Detroit, Trump afirmó que la reciente baja en la tasa promedio de las hipotecas a 30 años (que cayó por debajo del 6 % por primera vez en varios años) ocurrió "sin la ayuda de la Reserva Federal". "Si contara con la ayuda de la Reserva Federal, sería más fácil. Pero ese inepto pronto se irá", señaló.

Los dichos se producen luego de que el propio Powell confirmara que el Departamento de Justicia abrió una investigación por presuntas irregularidades en la remodelación de la sede de la Fed en Washington, lo que intensificó el enfrentamiento entre la Casa Blanca y el banco central.

El conflicto también ocurre a pocos días de que Trump anuncie a su candidato para reemplazar a Powell, cuyo mandato finaliza en mayo. El presidente ha planteado que el próximo titular de la Fed no debería estar "en desacuerdo" con sus posturas en materia de política monetaria, lo que ha generado inquietud sobre la autonomía de la institución.

En el Detroit Economic Club, Trump insistió en que cuando los mercados financieros muestran buenos resultados, las tasas de interés deberían bajar. "Antes, cuando las cifras eran buenas, las tasas bajaban. Esa es la forma correcta", afirmó, criticando el actual enfoque de la Fed.

Finalmente, Trump sostuvo que los mercados han reaccionado con caídas moderadas ante datos económicos positivos, por el temor a que se frene el ciclo de recortes iniciado en septiembre de 2024. Según el mandatario, Estados Unidos debería tener tasas al menos tres puntos porcentuales más bajas que el rango actual, ubicado entre 3,5 % y 3,75 %.