Trump propuso una "solución realista de dos Estados" para Israel y Palestina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes un "plan de paz para Medio Oriente" que contempla una "solución realista de dos Estados" para Israel y Palestina, y que incluirá "territorio continuo para los palestinos si renuncian al terrorismo".

"Este mapa duplicará el territorio de los palestinos, con una capital en Jerusalén Este, donde Estados Unidos abrirá orgullosamente una embajada", dijo Trump durante una conferencia en la Casa Blanca junto al primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu.

El mandatario agregó que el plan de Trump "incluye un respaldo a la anexión por parte de Israel del Valle del Jordán", que constituye alrededor del 30 por ciento del territorio de Cisjordania.

"Esto nos dará una frontera oriental permanente para defendernos", apuntó Netanyahu durante la presentación del plan en la Casa Blanca, al confirmar un detalle que promete indignar a los palestinos y a parte de la comunidad internacional.

Después de la ceremonia en el palacio de gobierno, Trump publicó en su cuenta de Twitter el mapa, que detalla la conexión de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania mediante un túnel.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL

Palestina describe el plan como "la bofetada del siglo"

El presidente palestino, Mahmud Abás, declaró que su país no "cederá" al plan de paz presentado por Trump, y que el acuerdo "no pasará".

"Rechazamos este acuerdo desde el principio, y nuestra posición era correcta cuando nos negamos a esperar", dijo el jefe de Estado, agregando que "no nos agacharemos y no cederemos".

El mandatario describió el plan como "la bofetada del siglo", y apostó por avanzar en la reconciliación de las facciones y la celebración de elecciones en Gaza, Cisjordania y "el corazón de Jerusalén", que no incluiría el plan.

"Ahora que hemos escuchado estas tonterías, decimos mil veces que no" al acuerdo, insistió y adelantó que se mantendrán "firmes contra los esquemas y planes que están llegando para poner fin al problema palestino".

Protestors in front of the US embassy in Amman, Jordan protest the Deal of the Century. So far, more security officers than protestors. Let’s hope it stays this way. pic.twitter.com/dikL45fuvK