Zelenski abraza el lenguaje republicano para convencer a Trump de que apoye a Ucrania

La administración del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este miércoles con efusividad a Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales a la Casa Blanca y reivindicó la vieja fórmula republicana de apostar por un EEUU fuerte ante sus enemigos como fórmula para lograr una "paz justa" en Ucrania.

"Creo que es un intento de realinearse con el presidente electo", dijo a EFE el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Mechnikov de Odesa Volodímir Dubovik, que está especializado en política estadounidense, sobre el intento del presidente ucraniano de congraciarse con el nuevo líder de su principal apoyo militar.

Tanto Zelenski como su mano derecha y jefe de su oficina, Andrí Yermak, utilizaron la expresión "paz mediante la fortaleza" como receta para poner fin a la guerra en los mensajes de felicitación que enviaron a un Trump que se ha mostrado hasta ahora reacio a seguir mandando armas a Ucrania.

"Es un eslogan de la época de Reagan que es más característico del viejo Partido Republicano que del que lidera hoy Trump, pero es importante para expresar con claridad las esperanzas de Ucrania en este resultado electoral y para trasladárselas al equipo presidencial que vendrá", remachó el profesor, que tiene dudas de que la estrategia funcione.

