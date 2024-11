La Reserva Federal estadounidense bajó los tipos de interés un cuarto de punto

La Reserva Federal (Fed) anunció este jueves una bajada de los tipos de interés en Estados Unidos de un cuarto de punto, la segunda caída consecutiva desde septiembre, que se produce dos días después de las elecciones estadounidenses, que dieron la victoria al republicano Donald Trump.

La tasa de referencia de los tipos se sitúa así en un rango del 4,5 % al 4,75 %, informó el banco central estadounidense en un comunicado en el que no ofreció pistas sobre futuras bajadas.

La bajada anunciada está en línea con lo que estimaban los economistas, por lo que no ha habido sorpresas.

En línea con los comunicados que suele publicar, la Fed explicó que para considerar ajustes adicionales se "evaluarán cuidadosamente" los datos económicos entrantes así como los riesgos futuros.

"El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés) está firmemente comprometido a apoyar el máximo empleo y a hacer que la inflación vuelva a su objetivo del 2%", señala el comunicado.

Los indicadores económicos recientes, indica la Fed, sugieren que la actividad económica ha seguido expandiéndose "a un ritmo sólido" y que los riesgos para alcanzar sus objetivos de empleo e inflación están "aproximadamente equilibrados".

Aún así, "las perspectivas económicas son inciertas y el Comité está atento a los riesgos para ambos lados de su doble mandato".

Tras las once subidas llevadas a cabo desde marzo de 2022 para controlar la inflación, la tasa de referencia de los tipos de interés estuvo desde julio de 2023 en un rango del 5,25 % al 5,5 %, la cifra más alta desde enero de 2001.

Pero el pasado septiembre el banco central decidió iniciar la bajada de tipos, alentado por el descenso sostenido que ha tenido la inflación en los últimos meses. Decidió empezar fuerte y bajar medio punto.

Según el último dato conocido, de septiembre, el Índice de Precios al Consumo (IPC) se ubicó en el 2,4 %.

En cuanto al empleo, otro indicador que la Fed observa de cerca para tomar sus decisiones, la semana pasada se conoció que la creación de empleo en Estados Unidos se desplomó en octubre hasta los 12.000 puestos de trabajo netos, 211.000 menos que el mes previo como consecuencia del impacto de los huracanes y las huelgas.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés) informó de que, sin embargo, la tasa de desempleo se mantuvo en el 4,1 %, una cifra todavía muy baja según los economistas.

En general, la economía estadounidense continúa sólida, sin riesgo de recesión. El Producto Interior Bruto (PIB) creció el 0,7 % en el tercer trimestre de 2024, la misma cifra registrada en el segundo trimestre.

Por su parte, según las primeras cifras estimadas del PIB, el ritmo anual de crecimiento entre julio y septiembre fue del 2,8 %, una ralentización respecto a la cifra registrada en el periodo previo, del 3 %.

Antes de que acabe el año los miembros de la FOMC tienen previsto realizar otra reunión sobre tipos de interés, que tendrá lugar el 17 y 18 de diciembre.

Powell aclara que victoria de Trump no tendrá efectos inmediatos

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, afirmó este jueves que el reciente triunfo del republicano Donald Trump no tendrán efecto a corto plazo en las decisiones sobre tipos de interés que tomará el regulador.

"A corto plazo, las elecciones no tendrán ningún efecto sobre nuestras decisiones políticas", apuntó Powell unos minutos después de que la Fed anunciara una bajada de los tipos de interés en Estados Unidos de un cuarto de punto.

En cuanto al largo plazo, añadió, puesto que es "bastante difícil pronosticar la economía" más allá del corto plazo, no se puede saber "cuáles serán los efectos en la economía" de las políticas de una nueva administración, afirmó sin mencionar en ningún momento el nombre de Trump.

"Específicamente, no se sabe en qué medida esas políticas serán importantes para el logro de nuestro objetivo del máximo empleo y la estabilidad de precios", agregó.

"No hacemos conjeturas, no especulamos y no asumimos", sentenció el presidente de la Fed, que fue nombrado por el propio Trump en 2018 pero luego duramente criticado por subir tanto los tipos de interés ante la elevada inflación.

En principio, "es posible que las políticas de cualquier administración o las políticas implementadas por el Congreso puedan tener efectos económicos que, con el tiempo, sean importantes para nuestra búsqueda de nuestros objetivos", siguió explicando Powell.

La Fed tiene independencia de la Casa Blanca para tomar decisiones sobre tipos de interés. Aunque Trump ha dicho que no despediría a Powell durante una segunda presidencia, podría reemplazarlo tras el fin de su mandato, que acaba en mayo de 2026.