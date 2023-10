Powell dice que la Reserva Federal mantendrá la política restrictiva

El presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed), Jerome Powell, dijo que el banco central sigue comprometido con alcanzar una posición "lo suficientemente restrictiva" para bajar la inflación hasta el 2% y "mantenerla" hasta que dé señales de acercarse a ese objetivo.

Powell, que participó en el Economic Club de Nueva York este jueves, dio un discurso prudente que siguió el guion de los anteriores: el banco central está "procediendo con cuidado" y "atento a los datos recientes que muestran la resiliencia del crecimiento económico y la demanda de trabajo".

Señaló que "una serie de incertidumbres, tanto antiguas como nuevas, complican" la tarea de equilibrar el ajuste en los tipos, pero aseguró que se "mantendrá la política restrictiva" hasta que tengan seguridad de que la inflación está en camino al objetivo del 2%.

"Dado el ritmo rápido del ajuste, todavía puede quedar un ajuste importante por delante", destacó.

Los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés), órgano de la Fed encargado de la política monetaria, han estado subiendo de forma recurrente los tipos de interés desde marzo de 2022 -con excepciones en junio y septiembre de este año-, que ahora se sitúan entre el 5,25% y el 5,5 %, su máximo nivel desde 2001.

