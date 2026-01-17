Síguenos:
Mundo | EE.UU.

EE.UU. advierte de posible peligro en espacios aéreos del Pacífico, desde México a Ecuador

La FAA emitió cinco avisos para aerolíneas estadounidenses por actividades militares e interferencias en sistemas de navegación satelital en zonas de Centroamérica.

Espacios aéreos del Pacífico bajo advertencia de la FAA por actividades militares y posibles interferencias en sistemas de navegación.

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) emitió este viernes cinco avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico, que van desde México a Ecuador, pasando por Colombia y Centroamérica, "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.

Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones "al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico" en las regiones de información de vuelo en el golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá (SKED) y Guayaquil (SEFG).

Los escritos explican que "debido a actividades militares e interferencias del GNSS (siglas del sistema de navegación global por satélite) existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo".

La advertencia parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

EE.UU. mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de las costas colombianas.

Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación Resolución Absoluta, mediante la cual el Ejército estadounidense apresó el pasado 3 de enero al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

