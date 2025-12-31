EE.UU. bombardeó unas 35 narcolanchas y mató a 110 tripulantes en 2025

El Ejército de Estados Unidos informó la destrucción de tres lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico en un ataque realizado el 30 de diciembre en aguas internacionales, una operación que dejó al menos tres personas muertas y que forma parte de la ofensiva militar denominada "Lanza del Sur".

Según explicó el Comando Sur estadounidense, las embarcaciones operaban en zonas cercanas a Venezuela y Colombia, aunque no se precisó si el ataque ocurrió en el Caribe sur o en el Pacífico oriental.

En estas regiones, desde septiembre se han destruido unas 35 lanchas como parte de la estrategia antidrogas, elevando a 110 las personas muertas, tras los 107 fallecidos reportados hace dos días, según datos difundidos por CNN Latinoamerica.

La inteligencia de EE.UU. indicó que las naves "transitaban por rutas de narcotráfico conocidas y que habían transferido narcóticos entre sí antes de los ataques", información que fue acompañada por un video difundido en la red social X, donde se observa a las tres embarcaciones navegando en conjunto antes del bombardeo.

"Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer ataque", señaló el Comando Sur, agregando que "los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y alejándose antes de que los siguientes ataques hundieran sus respectivas embarcaciones".

Tras la operación, se activaron protocolos de búsqueda y rescate para los sobrevivientes.

Estas acciones se enmarcan en un despliegue militar inédito en décadas en el Caribe, con el que Washington busca combatir el tráfico de drogas y presionar al gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar un narcoestado, en un contexto de creciente tensión que incluye confiscaciones de petroleros, sanciones económicas y recientes ataques a infraestructura venezolana.