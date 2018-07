EE.UU. se opuso en la OMS a la promoción de la lactancia materna

Estados Unidos se opuso en la Organización Mundial de la Salud (OMS) a una resolución de apoyo a la promoción de la lactancia materna, según The New York Times.

En un artículo publicado domingo, el diario estadounidense aseguró que Washington había entorpecido la aprobación de una resolución de apoyo a la lactancia materna, abrazando de esta manera los intereses de los fabricantes de leche sustitutiva para lactantes.

Incluso, según la nota, los representantes estadounidenses amenazaron a Ecuador para que retire o modifique la propuesta, la cual había sido presentada por Quito.

El diario subrayó que una de las amenazas estadounidenses consistían en sanciones comerciales, incluso la retirada de ayuda militar, si es que Ecuador no se alineaba con los planteamientos de Washington, que planteaba eliminar del articulado los llamados a los gobiernos a "proteger, promover y apoyar la lactancia materna".

Otros países de África y varios latinoamericanos retiraron su apoyo a la resolución, citando temores a ser sancionados por Estados Unidos, aunque finalmente los esfuerzos estadounidenses fracasaron pues fue Rusia el país que intervino para presentar la resolución.

"Fueron los rusos los que finalmente intervinieron presentando la medida, y ellos no fueron amenazados por los norteamericanos", señaló el artículo.

Trump se defiende: EEUU apoya fuertemente la lactancia materna

Tras la publicación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno respalda "fuertemente" la lactancia materna, en respuesta al artículo del New York Times.

"La historia fallida de Noticias Falsas del NY Times hoy sobre la lactancia materna debe ser desafiada", dijo Trump en Twitter.

El mandatario afirmó que "EE.UU. apoya fuertemente la lactancia materna", aunque consideró que no debe negarse el acceso a las madres a la leche de fórmula: "Muchas mujeres necesitan esta opción debido a la malnutrición y la pobreza".

The failing NY Times Fake News story today about breast feeding must be called out. The U.S. strongly supports breast feeding but we don’t believe women should be denied access to formula. Many women need this option because of malnutrition and poverty.