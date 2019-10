EE.UU. trasladará a Irak las tropas que retiró de Siria por la ofensiva turca

Estados Unidos trasladará al oeste de Irak a todos los soldados que decidió retirar del norte de Siria antes de la ofensiva turca, con el fin de defender el territorio iraquí y combatir al grupo terrorista Estado Islámico (EI).

El secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, hizo el anuncio a última hora del sábado a los periodistas que viajaban con él hacia Afganistán, informan este domingo varios medios estadounidenses.

La decisión afectará a aproximadamente mil soldados estadounidenses que estaban en el norte de Siria y que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó retirar de allí antes de que su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, lanzara una ofensiva contra milicias kurdosirias hace casi dos semanas.

"Nuestro plan actual es que esas fuerzas se reubiquen en el oeste de Irak", explicó Esper, y añadió que el objetivo es que esos soldados "ayuden a defender Irak" y a reducir al EI.

Las contradicciones del gobierno estadounidense

Las declaraciones de Esper contrastan con el mensaje que Trump ha enviado reiteradamente desde que anunció su polémica decisión de retirar a las tropas de Siria: que quiere poner fin a las "guerras sin fin en Oriente Medio".

Trump repitió hoy ese discurso en un tuit matutino, al afirmar: "Los soldados de Estados Unidos no están en zonas de combate o de alto el fuego (en Siria). Hemos conseguido mantener seguro el petróleo. ¡Estamos trayendo a los soldados a casa!".

“The ceasefire is holding up very nicely. There are some minor skirmishes that have ended quickly. New areas being resettled with Kurds. U.S. soldiers are not in combat or ceasefire zone. We have secured the Oil.” Mark Esper, Secretary of Defense. Ending endless wars!