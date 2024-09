EEUU: Fiscales piden alertar a niños sobre riesgo de adicción a las redes

Un grupo de fiscales generales de 42 estados de EEUU con diferente signo político exigeron hoy al Congreso del país que las aplicaciones de redes sociales porten una etiqueta alertando sobre los riesgos de adicción que implican para los niños.

La amplia suma de persecutores busca respaldar un plan federal propuesto por Vivek Murthy, cirujano general de EEUU y principal vocero en asuntos de salud pública en el gobierno federal, para tratar de atajar la crisis de salud mental en niños y jóvenes derivada del uso abusivo de redes.

En una carta al Congreso, los fiscales reconocen: "A veces discrepamos sobre cuestiones importantes, pero todos compartimos una preocupación permanente por la seguridad de los niños en nuestras jurisdicciones, y las plataformas de medios sociales impulsadas por algoritmos amenazan esa seguridad".

La iniciativa está liderada por los fiscales generales de Nueva York, California, Colorado, Kentucky, Mississippi, Nueva Jersey, Oregón y Tennessee.

Muchos de estos estados han emprendido anteriormente acciones legales contra varias empresas de redes, entre ellas Meta (Facebook e Instagram) y TikTok, pero piden un mayor esfuerzo a Washington en esta batalla contra los efectos nocivos de las plataformas sociales.

Entre otros riesgos que pueden suponer para la salud mental de los niños, están la exposición a material intimidante, acoso, drogas ilícitas o contenido sexualmente explícito y abusivo, alegan diferentes estados en sus demandas contra las grandes tecnológicas.

Parents are more stretched for time than in recent generations. In 2022 compared to 1985, both mothers and fathers spent more time working and more time caring for their children—leaving them with less time to care for themselves. pic.twitter.com/6DWt7QHREz