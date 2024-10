A los 100 años, Jimmy Carter cumplió uno de sus anhelos: votar por Kamala Harris

Jimmy Carter, que cumplió 100 años el pasado 1 de octubre, lo que le convierte en el más longevo de los expresidentes de EE.UU., logró realizar uno de su mayores deseos actuales: votar a favor de la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.

El otrora mandatario, que se encuentra ingresado en cuidados paliativos desde febrero de 2023, envió su sufragio por correo este miércoles, según Jason Carter, nieto del expresidente.

El nieto del que fue el trigésimo noveno presidente de Estados Unidos entre 1977 y 1981 dijo en un mensaje de texto que la papeleta de su abuelo había sido depositada en un buzón de un juzgado local.

Carter, también demócrata, cumplió un siglo de vida en su casa de Plains (en el suroeste de Georgia), aquejado de problemas de salud terminales pero ilusionado con votar a Harris en las elecciones del 5 de noviembre, algo que ha cumplido, según señala su familia.

El período de votación anticipada comenzó el martes con cifras récord en Georgia, uno de los siete estados clave que decidirán si es Harris o el expresidente y candidato republicano Donald Trump el que llega a la Casa Blanca.

De acuerdo a cifras oficiales, más de 250.000 personas acudieron a los centros de votación hacia mitad de la tarde del martes, un número que sobrepasa el anterior récord de 136.000 registrado en las elecciones de 2020.

La Casa Blanca amaneció el martes con un gran letrero con el número 100 en su jardín norte para celebrar el cumpleaños de Carter, a quien el presidente estadounidense, Joe Biden, felicitó en un mensaje de video en el que expresó su admiración por él, por su "visión esperanzadora" del país, su "compromiso con un mundo mejor".

También le felicitó el expresidente Barack Obama (2009-2017), quien expresó en un video en redes sociales su admiración por Carter.

Happy 100th birthday, President Carter! Thank you for your friendship, your fundamental decency, and your incredible acts of service through the @CarterCenter. Michelle and I are grateful for all you’ve done for this country. pic.twitter.com/9TcYABwUO3