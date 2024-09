Académica: Harris logró hacer mella en Trump riéndose de su ego

Ingrid Bachman, doctora en Periodismo de la Universidad de Texas, comentó en Cooperativa el primer debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, que se llevó a cabo en la noche de este martes, y opinó que la candidata demócrata logró "hacer mella" en el exmandatario republicano.

En conversación con Lo que Queda del Día, la académica de la Universidad Católica comentó que "la reacción (de Trump) parecía más de sorpresa, de pillado, incómodo, más que de alguien simplemente en desacuerdo con algunos puntos. Igual dominó la conversación, estuvo más minutos hablando él y trató de pautear, incluso a los moderadores, pero no logró orientar el debate y guiarlo".

"No se mostró ese líder que es capaz de hacer todo, esa persona de la imagen que vende, de un hombre fuerte, que sabe lo que hace, que no necesita gran consejo porque tiene a las personas y la capacidad para resolver todo tipo de problemas (...) se le vio un poco débil e incluso los contrargumentos no eran fundados en datos", aseguró.

Bachman destacó que "en el caso de la campaña demócrata, sí encontraron la manera de básicamente hacer mella en Trump, que (antes daba la impresión de que) era de teflón, que la caricatura que se hacía de él no lograba hacer mella, pero en este caso sí, y yo creo que la respuesta de Kamala Harris ha sido más bien de reírse un poco del ego y de esta posición narcisista que tiene Trump, de creerse lo más grande".

Para la experta, el equipo de Harris ha logrado instalar "esta idea de que (Trump) es un tipo raro, que es extraño, que no está en sintonía, que dice esas cosas ilógicas, que habla de personajes ficticios, de presentarlo como un tipo raro más que como un tipo no preparado o no tan idóneo o peligroso, como otros lo han presentado, y eso ha logrado hacer más mella en la campaña de Trump y los republicanos".