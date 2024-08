Carrera por la vicepresidencia: Tim Walz aceptó debatir con JD Vance

El candidato demócrata a vicepresidente de EEUU, Tim Walz, aceptó la invitación de la cadena CBS a debatir con su homólogo republicano, JD Vance, el próximo 1 de octubre en Nueva York, según confirmó un miembro de la campaña de Kamala Harris.

"(La campaña) Harris para presidente aceptó la invitación de CBS a un debate de candidatos a vicepresidente el 1 de octubre. El gobernador Walz espera debatir con JD Vance, si es que se presenta", confirmó un miembro de la campaña de Harris.

La cadena había publicado en redes sociales las invitaciones que extendió a ambos candidatos a debatir, ofreciendo cuatro posibles fechas entre septiembre y octubre como opciones.

Walz respondió a este mensaje con un "te veo el 1 de octubre, JD", mientras que Vance por el momento no se ha pronunciado sobre la invitación de la cadena.

See you on October 1, JD. https://t.co/ssi0FdseN9