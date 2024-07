Harris recordó su pasado como fiscal para atacar a Trump: "Sé cómo son los de su calaña"

La vicepresidenta estadoundiense, Kamala Harris, evocó este martes su pasado como fiscal para arremeter con dureza contra el candidato republicano Donald Trump, quien ha sido el primer expresidente condenado por un crimen en la historia del país y del que la demócrata dijo: "Sé bien cómo son los de su calaña".

Harris inició su mitin en Milwaukee, el primero desde que en la noche del lunes asegurara matemáticamente la nominación demócrata, recordando su trayectoria como fiscal, incluido su labor como fiscal general de California, para compararse con Trump y prometer que le hará rendir cuentas.

"Como fiscal, me enfrenté a delincuentes de todo tipo: aquellos que abusaban de mujeres, estafadores que engañaban a consumidores, tramposos que violaban las normas para beneficio propio. Así que escúchenme bien: conozco a los tipos de la calaña de Trump", manifestó Harris.

Before I became vice president and before I was elected as U.S. senator, I was the attorney general of California. Before that, I was a prosecutor who took on predators, fraudsters, and cheaters.



So I know Donald Trump’s type.



