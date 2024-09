Tim Walz salió ileso tras colisión múltiple en su caravana

Al menos una persona sufrió heridas leves en un choque en cadena de vehículos de la caravana electoral del gobernador de Minnesota y candidato demócrata a la Vicepresidencia de EE.UU., Tim Walz, en una carretera en Milwaukee (noreste del país), pero él resultó ileso, informaron medios locales este martes.

Walz, que no se vio envuelto en el accidente ocurrido el lunes en la carretera interestatal 794, recibió llamadas del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre próximo, Kamala Harris, para saber si estaba bien, según contó a la prensa.

Los vehículos que chocaron iban al final e la caravana y en ellos viajaban periodistas que iban a cubrir un mitin de campaña de Walz en Milwaukee, principal ciudad del estado de Wisconsin.

Walz Motorcade Crash: Press pool vans following Democrat VP nominee Tim Walz have been involved in a crash en route to a campaign event. The front vehicles in the Motorcade including Walz continued on. pic.twitter.com/yoUfGjCz5j