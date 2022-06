Elon Musk exigió a trabajadores de Tesla volver a la presencialidad o irse

Una carta que circula por redes sociales, supuestamente firmada por el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, señala que el empresario les exigió a los empleados regresar al trabajo presencial o irse de la compañía.

Por el momento, ni la compañía ni el propio Musk han confirmado la existencia del escrito, pero ante una pregunta en este sentido el empresario pareció validarla al responder a un usuario que le preguntó por el mensaje que reciben quienes creen que es "anticuado" trabajar presencialmente: "Deberían fingir que trabajan en otro lugar", dijo.

They should pretend to work somewhere else