Estampida humana en una feria de Miami por miedo a un tiroteo

Una falsa alarma sobre la presencia de un francotirador causó una estampida humana en una feria dedicada a la juventud en Miami Dade y varias personas resultaron heridas leves, informaron fuentes policiales y de prensa.

La alarma se produjo el sábado por la noche a raíz de las carreras de un grupo de muchachos por la feria, lo que alarmó a otras personas, que los imitaron creyendo que huían de un tiroteo, señalaron fuentes del cuerpo de bomberos al canal NBC 6.

En medio del revuelo, la policía de Miami Dade publicó un mensaje en Twitter en el que dijo estar "al tanto de los informes de un incidente en @miamiyouthfair" y agregó que "no había credibilidad en estos informes o amenazas a la seguridad pública".

We are aware of reports of an incident at @miamiyouthfair. There is no credibility to these reports or threats to public safety. As always, we remind our residents to remain vigilant. If you see something, say something. For emergencies dial 9-1-1 immediately. pic.twitter.com/shFA6zMg2h