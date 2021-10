EEUU: Guardia Costera rescató a más de 400 haitianos en barcos sobrecargados

La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a más de 400 haitianos que fueron interceptados en dos embarcaciones sobrecargadas de inmigrantes.

Así lo informó la agencia federal en un comunicado, donde en una primera operación los equipos de la Guardia Costera rescataron a 202 haitianos el pasado martes antes de ser entregados dos días después a las autoridades haitianas. Los inmigrantes viajaban en un carguero de 15 metros cuando fueron interceptados a unos 32 kilómetros al noroeste de Cap Du Mole, en Haití.

En la segunda operación, una tripulación aérea de la Guardia Costera localizó un velero al sureste de Pointe de la Plateforme, en Haití, y un buque se desplazó hasta el lugar, donde rescataron a 199 inmigrantes, que este sábado fueron entregados a las autoridades de su país.

#DontTaketoTheSeas @USCG crews rescued 202 Haitians, Tue., about 20 miles northwest of Cap Du Mole, Haiti & they were safely transferred to Haitian authorities, Thu. #USCG Cutter DIligence's crew brought the migrants aboard the cutter due to safety of life at sea concerns. @DHSgov pic.twitter.com/u1AqnGYSK5

En ambos casos y, al comprobar que las embarcaciones estaban sobrecargadas, los inmigrantes fueron transferidos a los buques estadounidenses y los barcos haitianos posteriormente fueron destruidos al considerarse un "peligro para la navegación", indicó el organismo.

"Los migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos por mar a menudo se encuentran en embarcaciones extremadamente sobrecargadas, no aptas para navegar y sin equipo de seguridad", dijo el teniente David Steele, de la Guardia Costera. "Lamentablemente, muchas personas han perdido la vida en estos intentos".

En el año fiscal 2021, que concluyó este jueves, la Guardia Costera ha rescatado a 1.527 haitianos en el mar, lo que supone un notable aumento con relación a los 418 inmigrantes de esa nacionalidad en el año fiscal anterior, los 932 durante el 2019 y los 609 del año fiscal 2018.

En ambos casos, no se informó de heridos o problemas médicos importantes entre los migrantes.

#DontTakeToTheSea @USCG crews rescued 199 Haitians, Thursday, and they were safely transferred to Haitian authorities, Saturday. The crew handed out PFDs to the Haitians and brought them aboard the cutter, due to the vessel being grossly overloaded.



More https://t.co/TJNfFFTBcX pic.twitter.com/wCd8G2148J