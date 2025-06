Los Ángeles declaró toque de queda ante tensión por redadas y protestas

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció este martes que entrará en vigencia un toque de queda de emergencia en el centro de la ciudad a partir de esta noche, como respuesta al aumento de tensiones en las manifestaciones, tras las recientes redadas migratorias y el despliegue de tropas federales en la zona.

Esta restricción llega luego de cinco días de protestas en la ciudad, y comenzó a regir a las 20:00 y se extenderá hasta las 23:00 hora local (entre las 23:00 y las 2:00 horas en Chile), abarcando aproximadamente un área de 2.5 kilómetros cuadrados.

Bass indicó que aún no se ha definido cuánto tiempo permanecerá en vigencia el toque de queda, aunque se prevé que se prolongue por varios días.

Las autoridades decidieron imponer la medida ante los disturbios y actos vandálicos nocturnos que persisten después de las protestas, por parte de grupos que se niegan a dispersarse.

"El toque de queda ha sido considerado durante varios días, pero claramente, después de la violencia que tuvo lugar anoche, 23 negocios saqueados, y ya sólo ante la naturaleza extensa y generalizada del vandalismo, llegamos a un punto de inflexión y declaramos el estado de emergencia y pedimos el toque de queda", dijo la alcaldesa en una conferencia de prensa.

BREAKING: Los Angeles Mayor Karen Bass announced a curfew will take effect in part of downtown Los Angeles beginning at 8 p.m. local time on Tuesday night. Follow live updates: https://t.co/cRL3BCucCV pic.twitter.com/ULmUDiDBKp

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, detalló que en esta jornada fueron detenidas 67 personas por bloquear "ilegalmente" la Autopista 101 durante la quinta jornada de manifestaciones en el centro de la ciudad.

Las protestas en Los Ángeles comenzaron el viernes por la tarde, en contra de las redadas de inmigración de parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Trump decidió enviar miles de soldados a Los Ángeles, pese a que las autoridades locales no lo han solicitado, y acusan al presidente de querer escalar la tensión.

De hecho, en una intervención televisada tras el anuncio de Los Ángeles, el gobernador de California, Gavin Newsom, acusó que el actuar del presidente estadounidense "inflamó una situación potencialmente explosiva" y derivó en nuevos actos violentos.

"(Trump) redobló la apuesta con su peligroso despliegue de la Guardia Nacional, avivando aún más las llamas. Y el presidente, lo hizo a propósito", afirmó Newsom.

"Las protestas se reanudaron. Por la noche, varias docenas de infractores de la ley se volvieron violentos y destructivos. Vandalizaron propiedades", añadió el gobernador, que dijo que 220 personas ya fueron arrestadas, mientras que se analizan más casos para que los implicados "sean procesados con todo el peso de la ley".

El político demócrata enfatizó: "Si incitas a la violencia o destruyes nuestras comunidades, tendrás que rendir cuentas. Ese tipo de comportamiento delictivo no se tolerará. Punto".

Donald Trump commandeered 2,000 of our state’s National Guard members to deploy on our streets.



Illegally, and for no reason. pic.twitter.com/PRk64Y1RBr