Trump defiende operativo del ICE tras muerte de mujer y acusa que fue "muy ruda"

Donald Trump defendió este martes el actuar de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y acusó a Renee Nicole Good, mujer que fue asesinada la semana pasada durante un operativo en Mineápolis, de haber sido "muy ruda".

En una entrevista con la cadena CBS News, el mandatario afirmó que Good "seguramente fue una buena persona", pero sostuvo que durante el encuentro con los agentes, ocurrido el pasado 7 de enero, actuó de una manera "muy dura".

Las declaraciones surgieron luego de que el entrevistador le preguntara qué le diría al padre de la mujer, cuyo fallecimiento se produjo durante un operativo del ICE en la ciudad del estado de Minnesota.

Trump aprovechó la instancia para respaldar a los funcionarios migratorios y aseguró que los integrantes del ICE están haciendo un gran trabajo "deteniendo a miles de criminales ilegales de muchas nacionalidades".

El caso generó una fuerte reacción a nivel estatal. A comienzos de esta semana, Minnesota presentó una demanda contra la Administración Trump por el operativo que terminó con la vida de Good.

En la querella, el estado acusa que "miles de agentes enmascarados y armados han atormentado a las 'Twin Cities' (Mineápolis y Saint Paul) llevando a cabo redadas militarizadas y detenciones peligrosas, ilegales e inconstitucionales en espacios públicos, incluyendo escuelas y hospitales".

El documento solicita que se detengan las operaciones del organismo en Minnesota, argumentando que el estado tiene la autoridad soberana "inviolable" de proteger "la salud y el bienestar" de sus residentes.

En paralelo, la muerte de la mujer ha impactado en la opinión pública. Un sondeo realizado por YouGov y The Economist, difundido este martes, mostró que el 46% de los estadounidenses apoya abolir el ICE, luego del operativo, en una encuesta aplicada a 1.602 personas mediante entrevistas virtuales durante los tres días posteriores al fallecimiento.