El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y su compañera de fórmula, la futura vicepresidenta Kamala Harris, fueron elegidos como "las personas del año" por la revista Time.

La ilustración de Biden y Harris en la portada va acompañada del titular "Cambiando la historia de Estados Unidos".

