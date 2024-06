Biden: Es peligroso que Trump afirme que el veredicto estuvo manipulado

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo este viernes en referencia al veredicto de culpabilidad recibido por el exmandatario Donald Trump (2017-2021) que "nadie está por encima de la ley" y consideró "imprudente y peligroso" que este sugiera que la decisión estuvo manipulada.

"Es imprudente, peligroso e irresponsable que cualquiera diga que esto fue manipulado solo porque no le gusta el veredicto", dijo desde la Casa Blanca en una intervención anunciada este mismo viernes y que tenía como objetivo hablar sobre la situación en Medio Oriente.

Biden habló un día después de que el juicio penal contra Trump en Nueva York determinara que es culpable de los 34 cargos que afrontaba por falsificación de registros comerciales para silenciar una relación que tuvo con la actriz porno Stormy Daniels.

El mandatario demócrata sostuvo que Trump tiene la oportunidad de apelar el veredicto, "como cualquier otra persona: así es como funciona el sistema judicial estadounidense".

Justo después de conocer dicho veredicto, el expresidente republicano se consideró un "preso político" y este viernes en una conferencia de prensa en Nueva York dedicó gran parte de sus palabras a discutir la legalidad del juicio y señaló que lo apelará, alegando entre otros puntos que el juez Juan Merchan le impidió tomar la palabra en numerosas ocasiones.

"Nuestro sistema judicial tiene casi 250 años y es literalmente la piedra angular de Estados Unidos. El sistema de justicia debe ser respetado y nunca debemos permitir que nadie lo derribe. Eso es Estados Unidos, eso es lo que somos y lo que siempre seremos, si Dios quiere", añadió Biden.

VEREDICTO UNÁNIME

El presidente recalcó que el jurado alcanzó un veredicto unánime, estuvo compuesto por 12 ciudadanos estadounidenses de a pie y su elección fue la misma que se sigue "con todos los jurados en Estados Unidos".

"El principio estadounidense de que nadie está por encima de la ley se reafirmó. Donald Trump tuvo todas las oportunidades para defenderse. Fue un caso estatal; no un caso federal", destacó sobre su previsible rival en las presidenciales de noviembre.

En una declaración posterior, al recibir en la Casa Blanca a los Kansas City Chiefs, ganadores del pasado SuperBowl, afirmó no tener "ni idea" de si el veredicto de culpabilidad puede beneficiar a Trump en esos comicios.

Asimismo, marcó distancia con las críticas del exmandatario de que él está moviendo los hilos para beneficiarse de la situación. "No sabía que soy tan poderoso", bromeó Biden, quien dijo no temer verse en el banquillo de los acusados al finalizar su mandato, destacando que no ha hecho "nada malo" y que el sistema "todavía funciona".