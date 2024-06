Biden ordenó limitar las solicitudes de asilo en la frontera

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una orden ejecutiva que restringirá de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, en lo que supone una de sus medidas migratorias más duras y que llega en plena campaña para las elecciones generales de noviembre próximo.

Esa orden permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días, según detallaron a la prensa altos funcionarios estadounidenses.

La orden entrará en vigor este mismo martes porque ya se está superando la mencionada detenciones, con un promedio de 4.200 arrestos diarios ocurridos en abril, la última cifra oficial disponible.

Los protocolos para solicitar asilo volverán a relajarse una vez que esa cifra disminuya a 1.500 en promedio durante 14 días, lo que podría ser difícil de alcanzar, ya que la última vez que el promedio de detenciones bajó a 1.500 fue en julio de 2020, en plena pandemia.

Según detallaron los funcionarios, quienes lleguen a la frontera -una vez que se supere el umbral de 2.500- estarán sujetos a "un estándar significativamente más alto" para calificar para asilo.

Happening Now: President Biden delivers remarks announcing new executive actions to secure the border in line with our laws and values. https://t.co/UnzOB8I2ut