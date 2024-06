Biden se reunirá este domingo con su familia para hablar del futuro de su campaña

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto mantener este domingo una conversación con su familia sobre el futuro de su campaña de reelección en la residencia de Camp David, informó este sábado la cadena NBC citando a cinco fuentes conocedoras del asunto.

No obstante, un funcionario de la Administración ha asegurado a la prensa que viaja con el mandatario que la "premisa" de la noticia de la cadena "no es exacta".

Biden y la primera dama, Jill Biden, pasarán el domingo en Camp David, donde el presidente permaneció los seis días previos al debate del jueves contra el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), que será el candidato republicano para las elecciones de noviembre.

La actuación del mandatario en el debate, donde su voz sonó ronca y mostró dificultades para concluir algunas frases, ha despertado inquietudes dentro del partido sobre su capacidad para vencer a Trump y gobernar otros cuatro años más debido a su edad, de 81 años, que le convierten en el presidente con más edad de la historia de Estados Unidos.

Una de las fuentes citadas por NBC afirmó que la reunión en Camp David, donde Biden planea encontrarse con algunos de sus nietos, no será una reunión familiar formal para discutir su futuro político.

"Se espera que cualquier discusión sobre la campaña sea informal o secundaria", señaló la fuente a NBC. "Nadie se sentará para una discusión formal o determinante", añadió esa fuente.

Algunas de las figuras más importantes del Partido Demócrata han mostrado públicamente su apoyo a Biden, pero varias fuentes demócratas citadas por medios estadounidenses aseguran que tras el debate se desató el "pánico" dentro del partido y, en algunos casos, se ha llegado incluso a pedir que se busque un candidato alternativo.

El expresidente Barack Obama (2009-2017) fue una de las figuras que mostró el viernes su apoyo a Biden, afirmando en X que las "malas noches de debate" simplemente suceden.

Bad debate nights happen. Trust me, I know. But this election is still a choice between someone who has fought for ordinary folks his entire life and someone who only cares about himself. Between someone who tells the truth; who knows right from wrong and will give it to the… — Barack Obama (@BarackObama) June 28, 2024

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton y su marido, el expresidente Bill Clinton (1993-2001), también han respaldado a Biden en X, instando a los estadounidenses a compararlo con la alternativa: Donald Trump.

The choice in this election remains very simple.



It's a choice between someone who cares about you—your rights, your prospects, your future—versus someone who's only in it for himself.



I'll be voting Biden. https://t.co/mxkpLIOEux — Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 28, 2024

I’ll leave the debate rating to the pundits, but here’s what I know: facts and history matter. Joe Biden has given us 3 years of solid leadership, steadying us after the pandemic, creating a record number of new jobs, making real progress solving the climate crisis, and launching… — Bill Clinton (@BillClinton) June 28, 2024

Otros líderes del Congreso como el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, su antecesora, Nancy Pelosi, y el influyente legislador afroamericano de Carolina del Sur, Jim Clyburn, han apoyado públicamente a Biden.

Sin embargo, según NBC, en privado han expresado preocupación sobre su viabilidad como candidato.