Partido Republicano hace mofa de aparentes despistes de Biden en el G7

El Partido Republicano de Estados Unidos llenó este jueves su cuenta en la red social X con videos burlescos de aparentes despistes del presidente Joe Biden en medio de la cumbre del G7, incluido un momento que incomodó a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Este momento concreto se produjo durante una exhibición aérea de paracaidistas a la que acudieron los líderes del Grupo de los Siete, al concluir la primera jornada de la cumbre que se celebra en la región de Apulia, en el sur de Italia.

En esa exhibición, cada paracaidista desplegó en el cielo la bandera de uno de los miembros del G7: Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, además de la Unión Europea (UE).

Cuando los paracaidistas se posaron en el suelo, Biden se separó un poco del grupo de los otros líderes y levantó el pulgar en gesto de aprobación, según imágenes transmitidas por el portal CSPAN.

En ese momento, Meloni se acercó a Biden y le tocó un brazo para que se volviera a acercar al grupo y se uniera a una foto con el resto de los líderes.

El video publicado por el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) está recortado, de tal manera que parece que Biden está levantando el pulgar hacia alguien que no aparece en las imágenes, como si estuviera saludando al vacío y, luego, Meloni tiene que ir a buscarle.

El video, que el RNC publicó con la frase en mayúsculas "¿QUÉ ESTÁ HACIENDO BIDEN?", se hizo viral en X habiendo recibido en la cuenta propia del Partido Republicano dos millones de visualizaciones en apenas unas horas, y además fue reproducido en otras cuentas, en las que no se citaba que era un video editado por esa fuerza política.

WHAT IS BIDEN DOING? pic.twitter.com/iY33K2srII