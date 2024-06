The New York Times pide a Biden que deje la carrera electoral en "servicio público" a EEUU

El diario The New York Times pidió este viernes en un editorial al presidente de EEUU, Joe Biden, que abandone la carrera electoral por mantenerse en la Casa Blanca después de que el demócrata protagonizara una actuación muy cuestionada en el debate de ayer frente a Donald Trump.

"Para servir a su país, el Presidente Biden debería abandonar la carrera electoral", se titula el editorial en el que el prestigioso periódico asegura que "el mayor servicio público que el señor Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección".

El desempeño de Biden en el cara a cara con el político republicano dejó la imagen de un candidato mermado por el factor de la edad y en el que titubeó en varias ocasiones, pronunció frases inconexas e introdujo datos inexactos.

"Es una apuesta demasiado grande esperar simplemente que los estadounidenses pasen por alto o descarten la edad y la debilidad del señor Biden", recalca la cabecera, evidenciando que su petición al candidato demócrata no es un halago a Trump, sino todo lo contrario; lo consideran un enemigo común.

De hecho, The New York Times calificó a Biden como "un presidente admirable" en cuyo mandato EEUU "ha prosperado y ha empezado a abordar una serie de retos a largo plazo".

After Thursday's debate, writes the editorial board, voters "cannot be expected to ignore what was instead plain to see: Mr. Biden is not the man he was four years ago."



