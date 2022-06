Lo funó en redes: Se negó a tener sexo en la primera cita y él la obligó a pagar la cuenta

Una mujer grabó la cita que tuvo con un hombre y la subió a modo de funa a redes sociales.

@Alaska.Gurl asistió al restaurante Applebee's junto al hombre, que había conocido hace unos días. Cuado finalizaba la cena, el hombre le preguntó si quería ir a otro lugar para "tener sexo".

Ante la negativa de la mujer, el aspirante pidió al mozo que trajera las dos cuentas separadas, para que cada uno pagara su parte.

"¿De verdad me vas a hacer pagar mi comida?", le cuestionó ella en el video, que alcanzó más de 450.000 "me gusta" en Tiktok.

"Chicos, me está haciendo pagar mi comida porque no voy a tener sexo con él. Es una pena. Miren a este hombre. Nunca salgan con él. No le den su número. Solo corran", agregó.

La mujer terminó pagando 42 dólares, el equivalente a $39.000 pesos chilenos, que fue lo que consumió durante la cena. El aspirante además se negó a llevarla a su casa.

La situación generó debate en redes sociales, ya que algunos se indignaron con la reacción del hombre y otros cuestionaron a @Alaska.Gurl por querer que la invitaran.

Revisa los videos: