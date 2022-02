Mujer fue a hacerse reducción de senos: Despertó con implantes y liposucción

Una mujer afirma que le colocaron unos enormes implantes mamarios cuando fue a hacerse una cirugía de reducción mamaria en Florida, Estados Unidos.

Tiffany Mills tiene 29 años y además de la reducción mamaria fue sometida por error a una abdominoplastía extendida y a una liposucción luego de confundirla con otro paciente.

Mills despertó con el "peor dolor absoluto" de su vida, pero no se dio cuenta de la confusión en la cirugía hasta el día siguiente cuando su madre, que es enfermera, se dio cuenta de que algo andaba mal.

Tenía una "enorme incisión de cadera a cadera" y moretones en todos lados. "Me tensaron demasiado la piel, lo que significaba que tenía mucho tejido cicatricial y no podía mantenerme erguida (...) Mi ombligo parecía una ranura para monedas porque me habían apretado lo más posible", detalló la joven a Kennedy News.

Mills cuenta que cuando llamó a la clínica para reportar el error, la clínica dio una ilógica respuesta: "No te enojes por eso, míralo como si te hubieran hecho una cirugía gratis'".

Contó que luego de las cirugías ocurridas en noviembre pasado, los implantes la dejaron con heridas abiertas y coágulos de sangre en pulmones y piernas que la obligaron a volver a un hospital dos semanas después.

Pasó cuatro días en el hospital debido a que necesitaba antibióticos intravenosos para curar las infecciones. "Todavía me estoy recuperando. Acabo de tener mi segunda cirugía para corregir parte del problema que causaron. No pude trabajar durante este tiempo. Ha sido un gran golpe financiero", explica.