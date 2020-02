El Departamento de Crímenes de Odio de la Policía de Nueva York investiga una agresión en el metro de la "Gran Manzana" contra una mujer que llevaba una máscara y que podría estar relacionada con la 'chinofobia' que se ha extendido en algunas partes a raíz de la extensión del coronavirus de Wuhan.

La Policía de Nueva York difundió en su página web un video en el que se ve a una mujer con lo que parece una máscara o un pañuelo amarillo cubriéndole la boca y saliendo apresuradamente del metro.

Chinese woman gets attacked for wearing a mask in nyc. 😧😓 #coronavirus pic.twitter.com/aLeO1y7SUr