Policía arrestó al presunto autor del tiroteo en el metro de Nueva York

El presunto autor del tiroteo en una estación del metro de Nueva York, identificado como Frank James, fue arrestado este miércoles, según fuentes policiales citadas por la cadena CNN y otros medios.

Según la cadena, el hombre de 63 años fue arrestado en el barrio del East Village, al sur de Manhattan, por dos agentes, después de que un transeúnte lo apercibiera en la calle, lo fotografiara y colgara la imagen en Twitter, aunque la Policía aún no ha desvelado los detalles.

Frank Robert James had nowhere else to run or hide — and is now in NYPD custody. The work of our detectives is second to none and the dedication of our patrol officers is never ending. pic.twitter.com/uOXliUvoJ7