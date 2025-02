NYT: Musk tiene acceso al sistema de pagos del Tesoro público de EEUU

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que encabeza el magnate Elon Musk con el fin de supervisar las cuentas públicas, ha conseguido acceso al sistema de pagos del Departamento del Tesoro, el mayor pagador de dinero público en Estados Unidos sin contar las cuentas militares, según The New York Times (NYT).

El Departamento del Tesoro es el responsable de desembolsar los fondos que le presentan las distintas agencias gubernamentales, y en el año fiscal de 2023 llegó a pagar cinco billones de dólares, lo que da una idea de su importancia.

El DOGE logró el acceso al sistema de pagos el viernes, cuando en el Departamento dimitió un funcionario que parecía ser el último que se había resistido a dar carta blanca al organismo, el cual no forma parte del Gobierno sino que es un equipo que ejerce desde dentro la supervisión de cuentas.

Musk, que fue elegido por Trump con el fin específico de reducir el gasto público, volvió este sábado a postear en sus redes contra el "nivel increíble de malgasto y corrupción" en la Administración, tanto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) como en las oficinas de gestión de personal, entre otros.

The level of corruption and waste is unreal! https://t.co/kRrdeI0HQe pic.twitter.com/XVCxRhROlg